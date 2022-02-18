Невообразимое будущее

Люди часто мечтают об утопическом мире, где не будет болезней, войн, насилия, бедности, голода и разрухи. Канувшие в лету столетия ярко продемонстрировали неизменность человеческой природы и постоянное стремление людей к власти и могуществу. Но футуристическое и прогрессивное будущее сможет исправить недостатки психики представителей человеческой расы, чтобы повысить их продуктивность на рабочих местах и успешность в личной жизни. Не все люди решатся пойти на подобный шаг и дадут свое согласие на проведение конкретной процедуры. Так называемое Разделение подразумевает добровольное отречение от воспоминаний о семье, друзьях и любимых в офисе, где от подчиненных требуется исключительно добросовестное исполнение профессиональных обязанностей. Конечно, интеллектуальное достижение не лишено недостатков, и не все офисные клерки подписывают согласие на эмоциональную стерилизацию, но Марк Скаут с первой серии, бесплатно в хорошем качестве, считает, что невозможно построить блестящую карьеру без жертв. На работе парень постоянно сталкивается с обработкой разных объемов макроданных, что требует от него повышенной концентрации внимания и полного абстрагирования от лишних мыслей.

Личные мотивы

Марк никогда не был особо общительным и разговорчивым. Он сумел влиться в социум, нашел себе неплохое занятие в компании Lumon Industries и научился держать мысли при себе. Ему было непросто, ведь сложная работа отнимала все свободное время, о чем вскоре Марк сильно пожалеет. Его любимая жена Джемма отойдет в лучший мир, а Скаут не сумеет смириться с неисправимой потерей. Пытаясь заглушить сильную душевную боль, Марк без раздумий подпишет необходимые документы и внимательно прочитает положение о неразглашении, чтобы избавиться от преследующих его сомнений и печальных мыслей. Скауту тяжело сосредоточиться на процессе, ведь его терзают теплые воспоминания о прошлом семейном счастье. Парень видел, как сотрудники, прошедшие процедуру разделения, становились более продуктивными и целеустремленными. Он надеется, что ему тоже станет легче, а душевная боль будет терзать его исключительно вечерам и выходным, но ему предстоит сильно разочароваться в собственных решениях.

Столкновение с правдой

Окончательная, бесповоротная и почти безболезненная операция призвана разделить рабочие эмоции и воспоминания от личных и помочь сотрудникам огромной корпорации жить насыщенной жизнью, несмотря на внешние обстоятельства или промахи в офисе. Сотрудники Lumon Industries были уведомлены о том, что блокировка рабочих и личных переживаний будет успешной, но не очень приятной. И хотя Марк не боится возможных побочных эффектов, головокружения, тошноты или ощущения дежавю, но главный герой сериала «Severance» 2022 года немного сомневается, что можно вторгаться в людскую психологию без последствий. В последнее время душевная боль стала настолько сильной, что полностью вытеснила собой мысли о работе, чего допускать категорически не стоит. Скаут не хочет страдать от депрессии годами. Ему не нужна иная женщина, он просто намерен добиться продвижения по службе и компенсировать непоправимую утрату мелочными достижениями. Этого будет недостаточно, но Марк не надеется на что-то большее и не планирует заводить новую интрижку, чтобы забыть преждевременно ушедшую любовь. Разделение вполне может облегчить душевные муки мужчины, если оно пройдет по плану и оправдает надежды собственных создателей. Но процедура относительно новая и не сумела пройти достаточное количество клинических испытаний, что подразумевает под собой огромные риски для добровольцев.

Сотрудники Lumon Industries

Марк Скаут — Обычный офисный клерк, занимающийся обработкой макроданных. Скромный, меланхоличный и склонный к депрессии после преждевременной смерти любимой супруги. Добровольно подписывает согласие на участие в проекте Разделение.

Дилан Джордж — Сотрудник Марка и еще один доброволец. Является привилегированным работников корпорации и любимчиком начальства. Жизнерадостный и приветливый, смотрит на жизнь сквозь призму оптимизма. Не замечает недостатков проекта Разделение и просто хочет стать удачливым.

Девон Хейл — Сестра Марка. Находится в положении и не может уделять много времени душевным разговорам с братом. Надеется отговорить его от принятия импульсивных и сомнительных решений, которые затем невозможно будет исправить.

Ирвинг Бейлиф — Коллега Скаута. Полностью понимает и принимает политику компании, хотя зачастую она идет вразрез с личными предпочтениями мужчины. Испытывает тайное влечение к одному из сотрудников и знает, что процедура Разделения поможет ему сосредоточиться на работе, но взамен отнимет у него сердце и смысл жизни.