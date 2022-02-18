Разделение смотреть онлайн
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Бен Стиллер, Ифа Макардл
Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок, Дичен Лакмэн, Майкл Чернус, Джон Туртурро, Кристофер Уокен, Патриша Аркетт
FullHD 1080p
Дубляж, LostFilm, Субтитры
Невообразимое будущее
Люди часто мечтают об утопическом мире, где не будет болезней, войн, насилия, бедности, голода и разрухи. Канувшие в лету столетия ярко продемонстрировали неизменность человеческой природы и постоянное стремление людей к власти и могуществу. Но футуристическое и прогрессивное будущее сможет исправить недостатки психики представителей человеческой расы, чтобы повысить их продуктивность на рабочих местах и успешность в личной жизни. Не все люди решатся пойти на подобный шаг и дадут свое согласие на проведение конкретной процедуры. Так называемое Разделение подразумевает добровольное отречение от воспоминаний о семье, друзьях и любимых в офисе, где от подчиненных требуется исключительно добросовестное исполнение профессиональных обязанностей. Конечно, интеллектуальное достижение не лишено недостатков, и не все офисные клерки подписывают согласие на эмоциональную стерилизацию, но Марк Скаут с первой серии, бесплатно в хорошем качестве, считает, что невозможно построить блестящую карьеру без жертв. На работе парень постоянно сталкивается с обработкой разных объемов макроданных, что требует от него повышенной концентрации внимания и полного абстрагирования от лишних мыслей.
Личные мотивы
Марк никогда не был особо общительным и разговорчивым. Он сумел влиться в социум, нашел себе неплохое занятие в компании Lumon Industries и научился держать мысли при себе. Ему было непросто, ведь сложная работа отнимала все свободное время, о чем вскоре Марк сильно пожалеет. Его любимая жена Джемма отойдет в лучший мир, а Скаут не сумеет смириться с неисправимой потерей. Пытаясь заглушить сильную душевную боль, Марк без раздумий подпишет необходимые документы и внимательно прочитает положение о неразглашении, чтобы избавиться от преследующих его сомнений и печальных мыслей. Скауту тяжело сосредоточиться на процессе, ведь его терзают теплые воспоминания о прошлом семейном счастье. Парень видел, как сотрудники, прошедшие процедуру разделения, становились более продуктивными и целеустремленными. Он надеется, что ему тоже станет легче, а душевная боль будет терзать его исключительно вечерам и выходным, но ему предстоит сильно разочароваться в собственных решениях.
Столкновение с правдой
Окончательная, бесповоротная и почти безболезненная операция призвана разделить рабочие эмоции и воспоминания от личных и помочь сотрудникам огромной корпорации жить насыщенной жизнью, несмотря на внешние обстоятельства или промахи в офисе. Сотрудники Lumon Industries были уведомлены о том, что блокировка рабочих и личных переживаний будет успешной, но не очень приятной. И хотя Марк не боится возможных побочных эффектов, головокружения, тошноты или ощущения дежавю, но главный герой сериала «Severance» 2022 года немного сомневается, что можно вторгаться в людскую психологию без последствий. В последнее время душевная боль стала настолько сильной, что полностью вытеснила собой мысли о работе, чего допускать категорически не стоит. Скаут не хочет страдать от депрессии годами. Ему не нужна иная женщина, он просто намерен добиться продвижения по службе и компенсировать непоправимую утрату мелочными достижениями. Этого будет недостаточно, но Марк не надеется на что-то большее и не планирует заводить новую интрижку, чтобы забыть преждевременно ушедшую любовь. Разделение вполне может облегчить душевные муки мужчины, если оно пройдет по плану и оправдает надежды собственных создателей. Но процедура относительно новая и не сумела пройти достаточное количество клинических испытаний, что подразумевает под собой огромные риски для добровольцев.
Сотрудники Lumon Industries
Марк Скаут — Обычный офисный клерк, занимающийся обработкой макроданных. Скромный, меланхоличный и склонный к депрессии после преждевременной смерти любимой супруги. Добровольно подписывает согласие на участие в проекте Разделение.
Дилан Джордж — Сотрудник Марка и еще один доброволец. Является привилегированным работников корпорации и любимчиком начальства. Жизнерадостный и приветливый, смотрит на жизнь сквозь призму оптимизма. Не замечает недостатков проекта Разделение и просто хочет стать удачливым.
Девон Хейл — Сестра Марка. Находится в положении и не может уделять много времени душевным разговорам с братом. Надеется отговорить его от принятия импульсивных и сомнительных решений, которые затем невозможно будет исправить.
Ирвинг Бейлиф — Коллега Скаута. Полностью понимает и принимает политику компании, хотя зачастую она идет вразрез с личными предпочтениями мужчины. Испытывает тайное влечение к одному из сотрудников и знает, что процедура Разделения поможет ему сосредоточиться на работе, но взамен отнимет у него сердце и смысл жизни.